Беглов проверил готовность города к зиме после первого снегопада

Губернатор приехал с проверкой в снегоплавильный пункт и обслуживающее город предприятие.

Губернатор Петербурга Александр Беглов оценил готовность коммунальных служб и техники к зиме, сообщила пресс-служба Смольного. 29 октября Беглов вышел на проверочный рейд после первого снегопада.

В первую очередь, губернатор посетил площадку ГУДП "Центр" в Василеостровском районе, обслуживающего четыре района города. К зиме предприятие закупило 471 единицу уборочной техники на 3 млрд рублей. Приемка оборудования должна завершиться до конца ноября. Зимой в городе будет работать более 1700 снегоуборочных машин.

Далее губернатор проверил готовность снегоплавильного пункта на Шкиперском протоке, утилизирующего снег с Василеостровского и части Петроградского районов. Производительность пункта велика и позволяет собрать около 300 тонн песка и мусора из снега, чтобы они не попали в водоемы. Всего зимой на прием собранного снега заработают 18 снегоплавильных и -приемных пунктов. Точек для складирования снега также станет больше, Беглов поручил увеличить их количество до 150.

Также в ходе проверки губернатор напомнил об интерактивной системе контроля за уборкой, которая позволяет дисептчерам видеть на карте места работы техники и дворников и контролировать их деятельность. Подобные карты планируется внедрить во всех управляющих компаниях района. На данный момент она есть у Жилкомсервиса №1, он обслуживает около трех сотен жилых домов.

Ранее стало известно, что петербургские фонтаны отключат на зимовку 30 октября.

Фото: пресс-служба Смольного