Смольный продолжит закупать уборочную технику

По мнению Беглова, техники все равно недостаточно для суровых зим.

Власти Петербурга продолжат закупку уборочную техники в 2020 году. Об этом градоначальник рассказал в эфире программы "Петербург. Новый взгляд" на телеканале "78".

По мнению главы города, такие покупки должны быть универсальными и всесезонными. В Смольном решили, что технику закупят в России, но на финском заводе.

Мы купили финскую универсальную технику. Они у нас построили завод, и покупать ее дешевле, чем в Финляндии заявил он

Напомним, что в текущем году уже закупили 471 единицу техники: погрузчики с комплектом навесного оборудования, коммунальные машины на базе колесного трактора, комбинированные дорожные машины. На эти нужды из бюджета выделили 2,479 млрд рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге обновили 131 км изношенных теплосетей с начала года.

Фото:Piter.TV