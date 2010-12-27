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Смольный продолжит закупать уборочную технику
Сегодня, 16:43
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IRINA_CHALKINA

Смольный продолжит закупать уборочную технику

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По мнению Беглова, техники все равно недостаточно для суровых зим.

Власти Петербурга продолжат закупку уборочную техники в 2020 году. Об этом градоначальник рассказал в эфире программы "Петербург. Новый взгляд" на телеканале "78".

По мнению главы города, такие покупки должны быть универсальными и всесезонными. В Смольном решили, что технику закупят в России, но на финском заводе. 

Мы купили финскую универсальную технику. Они у нас построили завод, и покупать ее дешевле, чем в Финляндии

заявил он

Напомним, что в текущем году уже закупили  471 единицу техники: погрузчики с комплектом навесного оборудования, коммунальные машины на базе колесного трактора, комбинированные дорожные машины. На эти нужды из бюджета выделили 2,479 млрд рублей. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге обновили 131 км изношенных теплосетей с начала года.

Фото:Piter.TV

 

 

Теги: новости спб, общество, уборочная техника спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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