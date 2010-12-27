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В Петербурге обновили 131 км изношенных теплосетей с начала года
Сегодня, 15:59
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himif

В Петербурге обновили 131 км изношенных теплосетей с начала года

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Согласно годовому плану, это 90% необходимых работ.

ГУП "ТЭК СПб" подытоживает свою работу по замене изношенных теплосетей с начала года и по настоящий момент. По информации пресс-центра предприятия, в городе заменили более 131 км старых негодных теплосетей. Это составляет 90% от годового плана, главная цифра которого – 145 км.

Наибольший объем работ пришелся на Выборгский район: там поменяли 41 км трубопровода. Далее Приморский, где до конца года модернизируют более 30 км сетей. Замыкает тройку нагруженных работой на теплосетях районов Калининский. В нем "ТЭК" переложит 26 км изношенного трубопровода. 

Помимо сетей "ТЭК" обновляет объекты теплосетевого хозяйства и центральные тепловые пункты. До конца года еще необходимо завершить работы по замене старых инженерных коммуникаций в Невском, Московском и Красногвардейском районах. 

Ранее мы писали, что суд Петербурга признал банкротом застройщика "Норманн-Центр".

Фото: пресс-центр ГУП "ТЭК"

Теги: гуп тэк, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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