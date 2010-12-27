Фонтаны Петербурга отключат на зимовку 30 октября

Последним отключат фонтан у Казанского собора.

В среду, 30 октября, в Петербурге завершится сезон работы городских фонтанов. С этого времени все фонтаны города на Неве отключат на зимовку. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербург".

В частности, в предпоследний день октября прекратит функционировать фонтан, расположенный в саду у дворца великого князя Алексея Александровича на улице Писарева. Кроме того, подача воды прекратится в фонтане в Ново-Манежном сквере на Манежной площади и фонтане-поилке у Воронихинской решетки. Самым последним в очереди на отключение стоит фонтан у Казанского собора на Невском проспекте.

В общей сложности в уходящем сезоне в городе на Неве работало 58 фонтанов, в том числе три фонтанных комплекса. Летом в Петербурге отремонтировали три фонтана в Любашинском саду, в саду 30-летия Октября и во дворе дома Пеля. Кроме того, наладили работу фонтана "Сказки детства" у дома № 29 по проспекту Королева.

Ранее мы писали, что Любашинский ангел вернулся в беседку на фонтане в зимнем одеянии.

Фото: pixabay.com