Международный культурный форум в Петербурге пройдет 14-16 ноября

Важным вопросом станет снос зданий в историческом центре города.

С 14 по 16 ноября в Петербурге состоится VIII международный культурный форум.Он создан при поддержке Министерства культуры России и правительства города. Посетить мероприятия смогут не только профессионалы и делегаты из разных стран, но и обычные жители Петербурга.

Известно, что одним из ожидаемых событий станет вопрос "исторического центра". Профессионалы обсудят возможность частичного сноса культурных памятников архитектуры. Такое предложение внес директор фонда "Шуховская башня". Инициатор Владимир представляется правнуком известного советского архитектора.

На данный момент правнучка Шухова заявила, что автор скандальной идеи - самозванец и не имеет отношения к ее предку. Петербургские эксперты добавили, что ранее не слышали о деятельности Владимира Шухова до его объявления о необходимости сноса архитектурных памятников. Однако в Москве его помнят с 2014 года, когда защищали Шуховскую башню около Шаболовки от демонтажа.

Напомним, что Благотворительный фонд "Шуховская башня" создан в 2003 году. Тогда сотрудники организации собирали пожертвования на спасение объекта. Счета были указаны в американском и немецком банках. Отчетов о деятельности компании "Фонтанка.ру" найти не смогла.

По мнению Владимира Шухова, в центре города есть много домов, которые нужно снести, так как чиновники не справляются с их сохранением. Он добавил, что их надо заменить на более современные, которые подходят под нужды населения: с лифтами, автопарковкой.

Эта архитектура построена на работе мозга людей 18 и 19 века, просто надо это понять. Если мы говорим, что мы так же думаем, живем в тех же традициях, то тогда, видимо, надо достроить еще что-то там, сломать какое-то количество новых домов, построить особняки и доходные дома рассказал автор идеи "Фонтанке.ру"

Ранее Piter.tv писал о том, что Петербург присоединился к национальному проекту "Императорский маршрут".

Фото: Piter.tv

