Более 70 млрд рублей выделят на восстановление исторического центра Петербурга

В процессе реализации проектов в городе создадут комфортную и доступную среду для работы и жизни горожан за счет восстановления объектов культурного наследия исторического центра и "серого пояса".

В четверг, 16 июня, на ПМЭФ вице-губернатор Петербурга Николай Линченко и президент ООО "Глоракс" Андрей Биржин соглашение о намерениях по реализации проектов по созданию общественно-деловой инфраструктуры на территории города, передает пресс-служба аппарата вице-губернатора.

В процессе реализации проектов в городе создадут комфортную и доступную среду для работы и жизни горожан за счет восстановления объектов культурного наследия исторического центра и "серого пояса", а также строительства качественного жилья и современных объектов образования, культуры и досуга, улично-дорожной сети.

Общий объём инвестиций в проект составит 73,3 млрд рублей.

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Фото: Piter.tv