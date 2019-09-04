В Горской построят яхт-клуб

На территории бывшей строительной площадки "Горская" появится туристический кластер и, в частности, яхт-клуб. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Соглашение подписал губернатор Александр Беглов, гендиректор АО "Корпорация Туризм.РФ" Сергей Суханов и командор региональной общественной организации "Яхт-клуб Санкт-Петербурга" Владимир Любомиров.
По мнению Беглова, территория идеально подходит для создания подобной инфраструктуры.
На территории появится многофункциональный развлекательный центр, объекты туристской и спортивной инфраструктуры, общественно-деловое пространство. Инвестиции составят около 10 млрд рублей.
Ранее модернизировать территорию собиралась компания "Мегалайн". Она хотела построить в "Горской" IT-деревню.
Фото: ВКонтакте / Яхт-клуб Санкт-Петербурга
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