Cтроительство туркластера в Горской стартует этим летом

Строительство первого объекта туристического кластера "Санкт-Петербург Марина" в посёлке Горская начнется летом 2026 года, сообщил командор "Яхт-клуба Санкт-Петербург" Владимир Любомиров. Завершение работ запланировано на 2028 год.

По словам Владимира Любомирова, первое строение относится к объектам спортивной рекреации и займет площадь около 20 тысяч квадратных метров. Первым этапом предусмотрено создание марины площадью приблизительно 30 гектаров, рассчитанной на размещение 400 моторных и парусных яхт. Также предусмотрены объекты Академии парусного спорта, гостиницы и коммерческая недвижимость. На текущий момент ведётся работа по разработке архитектурного облика академии.

Реализация второго этапа намечена на период с 2026 по 2030 год. В этот промежуток времени предполагается строительство спортивного кластера на территории площадью 40 гектаров. Окончательное завершение строительства всего туристического кластера планируется завершить к концу 2030 года.

Общие затраты на реализацию проекта оцениваются в 250 миллиардов рублей, из которых 140 миллиардов будут вложены из частных источников, а оставшиеся 70 миллиардов — предоставлены федеральным и региональным бюджетами на создание необходимой инфраструктуры.

Ранее комитет по градостроительству и архитектуре объявил о начале процедуры масштабной корректировки проекта планировки территории в поселке Горская Приморского района Санкт-Петербурга. Одновременно обновляются параметры двух земельных участков общей площадью более 240 гектаров, расположенных вдоль побережья Невской губы. Объём планируемой капитальной застройки превышает 1,5 миллиона квадратных метров, инфраструктура соответствует масштабу полноценного городского микрорайона. Пересмотр проекта открывает путь для воплощения туристического кластера "Санкт-Петербург Марина" совместно с структурами "Газпрома".

Фото: Архитектурное бюро "Студия 44"