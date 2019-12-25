Стал известен победитель конкурса на развитие территории "Горская"

Речь идет об архитектурно-градостроительном облике территории.

В Петербурге подвели итоги открытого международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительных решений для территории "Горская". Заброшенную промзону хотят превратить в IT-центр к 2025 году. Победителем конкурса стал консорциум под лидерством ООО "Ваухаус".

Российские архитекторы работали совместно с коллегами из Австрии. В Горской гавани, помимо IT-деревни, хотят объединить бизнес, культуру, образование и рекреацию. Проект предусматривает создание Музея Стихий, который снаружи будет выглядеть как водоворот.

В зоне для отдыха будет построен гостиничный комплекс с прибрежной гостиницей и отдельными домиками.

Отличительной особенностью всего проекта является максимальная гибкость планируемых пространств: они могут менять свое функциональное назначение в зависимости от востребованности и состояния рынка. говорится в сообщении.

Также предусмотрены площади для хранения меткооптовой продукции для представителей малого и среднего бизнеса. Приоритет внутри Горской гавани будет отдан пешеходам и людям на велосипедах и самокатах.

Фото: ООО "Ваухаус"