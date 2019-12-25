Стал известен победитель конкурса на развитие территории "Горская"

В Петербурге подвели итоги открытого международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительных решений для территории "Горская". Заброшенную промзону хотят превратить в IT-центр к 2025 году. Победителем конкурса стал консорциум под лидерством ООО "Ваухаус".
Российские архитекторы работали совместно с коллегами из Австрии. В Горской гавани, помимо IT-деревни, хотят объединить бизнес, культуру, образование и рекреацию. Проект предусматривает создание Музея Стихий, который снаружи будет выглядеть как водоворот.
В зоне для отдыха будет построен гостиничный комплекс с прибрежной гостиницей и отдельными домиками.
Отличительной особенностью всего проекта является максимальная гибкость планируемых пространств: они могут менять свое функциональное назначение в зависимости от востребованности и состояния рынка.
говорится в сообщении.
Также предусмотрены площади для хранения меткооптовой продукции для представителей малого и среднего бизнеса. Приоритет внутри Горской гавани будет отдан пешеходам и людям на велосипедах и самокатах.
Фото: ООО "Ваухаус"
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