Петербург присоединился к национальному проекту "Императорский маршрут"

Помимо него в проекте более 20 регионов России.

Петербург стал частью национального туристского проекта "Императорский маршрут", сообщила пресс-служба комитета по развитию туризма. Соглашение о прокладке маршрута по Северной столице подписали в Москве.

Цель проекта – внимание к истории и культуре России в период правления династии Романовых. Императорский маршрут расскажет о жизни семьи последнего императора. Проект объединил 20 регионов России – помимо Москвы и Петербурга в нем задействованы Тюменская, Омская, Томская, Псковская, Свердловская, Кировская области и Пермский край. Также к "маршруту" недавно подключились Крым, Ставрополье, Татарстан, Калуга, Кострома и три области – Брянская, Воронежская и Орловская.

В Петербурге "императорский маршрут" будет представлять из себя часть двухдневного тура по памятным местам Романовых. Это исторический центр и пригороды – Гатчина и Царское Село. В комитете по туризму уверены, что проект будет интересен и русским, и иностранным туристам.



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Фото: Piter.TV