Японский журналист поразился доброте россиян, побывав в Петербурге

Иностранец пришел к выводу, что туристам в России всегда помогут.

Японский журналист Юити Онода рассказал изданию Sankei Shimbun о доброте россиян. Иностранец стал так считать после приезда в Петербург. Он объяснил, что побывал в стране контрастов. Во время его поездки в Северную столицу, женщина-кондуктор подарила ему два билета, хотя незадолго до этого у него украли бумажник.

Пропажу портмоне журналист заметил в "Эрмитаже". Кроме денежных средств у иностранца не оказалось собой банковских карт. Японцу пришлось брать такси и ехать в отделение полиции. Когда потерпевший объяснил водителю ситуацию, тот не взял с него денег.

После этого подтвердила доброту россиян и местная женщина-кондуктор. Она подарила мужчине талон на две поездки. Журналист сделал вывод, что в России готовы прийти на помощь, если турист окажется в сложной ситуации.

Ранее Piter.tv писал о том, что немецкий журналист назвал плюсы и минусы жизни в Европе и России.

Фото: Piter.tv

