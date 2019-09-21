Немецкий журналист назвал плюсы и минусы жизни в Европе и России

Своими впечатлениями от поездки в РФ мужчина поделился в статье.

Немецкий журналист Доминик Калус назвал плюсы и минусы жизни в России и Европе. Своими впечатлениями от поездки в РФ мужчина поделился в статье на портале Ostexperte.

В частности, Калуса приятно удивил технический прогресс России. Он заявил, что даже в горном селе на Кавказе смог выйти на видеосвязь с родиной. Журналист отметил, что в получасе езды от Мюнхена интернет периодически пропадает. Также его порадовал бесплатный Wi-Fi в метро и парках Москвы.

Не смотря на технический прогресс, многие россияне даже в столице не знают английский язык. Из-за этого поход в супермаркет оказался настоящим стрессом для немца. Кроме того, Калусу не понравилось то, что в РФ живет неулыбчивый народ.

Среди всего прочего немец выделил начитанность россиян и их особое отношение к отечественным писателям. Он обратил внимание, что в России почти не пользуются наличкой.

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Видео: Youtube/ touropia, Andrii Sirenko, BuzzFeedVideo, vad fil