Китайские туристы бьют рекорды по посещению Петербурга

Визитеры из других стран сильно уступают гостям из Поднебесной.

За минувшие полгода Северную столицу посетили 400 тысяч китайских туристов, сообщает Смольный. Гостей из Китая оказалось больше, чем из какой-либо другой страны. Содействует активному туризму китайцев прямое авиасообщение с восемью городами в Поднебесной.

Помимо этого, Петербург любят иностранные студенты: большинство, опять же, прилетают учиться сюда из Китая. В прошлом году их было 5,5 тысяч. У трех петербургских ВУЗов есть представительства в Китае, например, государственного экономического университета – в Сиани.

По мнению петербургского губернатора, круизный и медицинский туризм могут стать популярными направлениями между Северной столицей и Китаем, а изучение молодежью русского и китайского языков будет привлекать внимание к странам.

Ранее Piter.tv писал о спросе на финскую визу в Петербурге после новых правил.

Фото: Piter.tv