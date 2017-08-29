Правнук знаменитого инженера разработал проект по сносу Петербурга

Владимир Шхунов хочет привлечь инвесторов, разрешив им сносить культурные постройки.

Петербуржец, правнук знаменитого инженера предложил снести исторический центр города. Владимир Шхунов считает, что у Смольного нет средств, чтобы содержать все постройки в надлежащем состоянии. Поэтому он хочет создать новые объекты из "стекла и металла".

Шхунов занимает должность председателя российского отделения в Международной рабочей группе по документации и консервации зданий. Им уже разработан проект сноса исторических построек. Мужчина напомнил, что в Петербурге подобных памятников архитектуры около 9 тысяч объектов.

Эта цифра растет каждый день. А потом кто-то говорит: "А вот там у нас ещё что-то построено очень хорошее, надо сохранить". И уже не 9 000, а 10 000, а потом 15 000. Никто не готов в это вкладывать деньги. Бизнесу это не интересно комментирует ситуацию спикер

Специалист считает, что "сохранить, ради сохранить" - неправильная позиция. Он не согласен в ней в корне. Однако проблема будет стоять остро для жителей, которые не собираются разрешать ничего ломать.

Шхунов добавил, что инвесторам интереснее строить новые объекты, а не реставрировать старые.

Какой-то ужас, все какое-то грязное, пылью покрыто. Надо достаточно большой частью наследия, так называемого, пожертвовать. Снести резюмировал спикер

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге отреставрируют исторический центр за 35 млн рублей.

Фото: Piter.tv

