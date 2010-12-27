В Петербурге отреставрируют исторический центр за 35 млн рублей

Компания "НИИПИ Спецреставрация" по заказу Смольного к началу декабря 2019 года проанализирует состояние жилых домов в центре.

В понедельник, 30 сентября, стало известно о том, что власти Петербурга намерены отреставрировать исторический центр за 35 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал госзакупок.

Тендер на этот проект выиграла компания "НИИПИ Спецреставрация". Отметим, что никто больше в конкурсе не участвовал. Согласно документам, подрядчик должен к началу декабря 2019 года проанализировать состояние жилых домов. После компания разработает проект целевой программы их реставрации и капремонта.

Также госконтракт обязывает подрядчика провести анализ рынка недвижимости и спрогнозировать динамику спроса на историческое жилье.

Первый этап планируют завершить до 5 декабря 2019 года.

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