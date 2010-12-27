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Петербуржец соорудил малогабаритную самоходную буровую установку 
Сегодня, 16:19
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IRINA_CHALKINA

Петербуржец соорудил малогабаритную самоходную буровую установку 

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Бурить новая машина может до 300 метров в глубину.

В понедельник, 30 сентября. стало известно, что петербуржец соорудил малогабаритную самоходную буровую установку. Об этом сообщает пресс-служба Кировского завода.

На заводе отметили, что разработка 27-летнего конструктора  Дмитрия Попченко сравнима по надежности с автоматом Калашникова. Бурить новая машина может до 300 метров в глубину. Кроме того, небольшие габариты позволяют перевозить ее на эвакуаторе и бурить в труднодоступных местах. Длинна машины 4,5 метры, а  весит она меньше 4,5 тонны.

Известно, что разработку забрал клиент из Венгрии. 

Ранее мы сообщали о том, что Милонов намерен сделать Петербург всероссийской столицей белок.

Фото:пресс-служба Кировского завода

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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