"Увидел белочку — весь день радостный": Милонов намерен сделать Петербург всероссийской столицей белок

Депутат объявил, что Северная столица станет во главе "белкотерапии".

Виталий Милонов намерен сделать Петербург всероссийской столицей белок. Об этом рассказал пресс-секретарь депутата.

По мнению депутата, в Петербурге не хватает белок. Он привел пример "соседа" Северной столицы - Финляндию. Парламентарий заявил, что рыжие зверьки только украсят город на Неве. Милонов считает, что что Северная столица должна встать во главе "белкотерапии".

Увидел белочку — весь день ходишь радостный, плохие мысли уходят, настроение повышенное отметил он

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов готовит соответствующее обращение на имя губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург вошел в топ самых популярных регионов России у иностранцев.

Фото:Piter.TV