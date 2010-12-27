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"Увидел белочку — весь день радостный": Милонов намерен сделать Петербург всероссийской столицей белок
Сегодня, 16:05
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IRINA_CHALKINA

"Увидел белочку — весь день радостный": Милонов намерен сделать Петербург всероссийской столицей белок

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Депутат объявил, что Северная столица станет во главе "белкотерапии".

Виталий Милонов намерен сделать Петербург всероссийской столицей белок. Об этом рассказал пресс-секретарь депутата.

По мнению депутата, в Петербурге не хватает белок. Он привел пример "соседа" Северной столицы - Финляндию. Парламентарий заявил, что рыжие зверьки только украсят город на Неве. Милонов считает, что  что Северная столица должна встать во главе "белкотерапии".

Увидел белочку — весь день ходишь радостный, плохие мысли уходят, настроение повышенное

отметил он 

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов готовит соответствующее обращение на имя губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург вошел в топ самых популярных регионов России у иностранцев.

Фото:Piter.TV

 

Теги: милонов, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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