"Увидел белочку — весь день радостный": Милонов намерен сделать Петербург всероссийской столицей белок

Виталий Милонов намерен сделать Петербург всероссийской столицей белок. Об этом рассказал пресс-секретарь депутата.
По мнению депутата, в Петербурге не хватает белок. Он привел пример "соседа" Северной столицы - Финляндию. Парламентарий заявил, что рыжие зверьки только украсят город на Неве. Милонов считает, что что Северная столица должна встать во главе "белкотерапии".
Увидел белочку — весь день ходишь радостный, плохие мысли уходят, настроение повышенное
отметил он
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов готовит соответствующее обращение на имя губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Ранее мы сообщали о том, что Петербург вошел в топ самых популярных регионов России у иностранцев.
Фото:Piter.TV
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