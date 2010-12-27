Петербург вошел в топ самых популярных регионов России у иностранцев

В тройке с Северной столицей стоит Москва и Калининградская область.

Санкт-Петербург, Калининградская область и Москва вошли стали самыми популярными регионами России у иностранных путешественников, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Maps.me.

Речь идет о минувшем лете и рейтинге на основе того, как часто иностранцы загружают в сервис карты определенных российских регионов. Москва и Петербург с областями занимают лидирующие позиции уже традиционно. А вот Калининградская область выбилась в топ-3 лишь второе лето подряд. Весной она занимала только 13-ю строчку.

Кроме двух столиц притягивали к себе иностранцев Иркутская область, Бурятия, Татарстан и Краснодарский край.

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Фото: Piter.tv