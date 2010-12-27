Врачи призвали ограничить в России рекламу сладкого

Чрезмерное увлечение россиян сахаром грозит скачком диабета и ожирения.

За последние несколько лет россияне стали есть больше сахара. Такая статистика может привести к увеличению числа граждан с ожирением и диабетом. Это беспокоит диетологов из Министерства здравоохранения России.

Чиновники предлагают ограничить на телевидении рекламу сладостей и кондитерских изделий. Решение по данному вопросу еще не принято. На данный момент такую инициативу огласил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

Однако полностью отказываться от глюкозы они не советуют. Особенно она полезна для тех, кто ведет активный образ жизни.

Специалисты добавили, что следует разумно подходить к рациону питания. Сахар также можно заменить подсластителем или сахарозаменителем. А вот рассматривать в этом качестве мед нельзя, так как он слишком калорийный.

Напомним, что согласно материалам ВОЗ, человеку следует потреблять не более 50 граммов сахара. Это около 12 чайных ложек в день. В идеале сахар нужно ограничить до 25 граммов.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Минздраве РФ сообщили, как правильно питаться осенью.

Фото: Pixabay.com

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