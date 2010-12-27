В Минздраве РФ сообщили, как правильно питаться осенью

Прежде всего, для поддержания иммунитета нужно есть больше фруктов и овощей, при том свежих.

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал, как правильно питаться осенью. Об этом сообщил RT.

Прежде всего, для поддержания иммунитета нужно есть больше фруктов и овощей, при том свежих, которые остались еще после летнего сезона. Также диетолог рекомендовал принимать максимально расширенный витаминно-минеральный комплекс, больше заниматься спортом и не переедать.

Виктор Тутельян отметил, что есть нужно в соответствии со своими энергозатратами. Если человек много тратит энергии, то должен и много есть. Если же ведется малоактивный образ жизни, то женщинам рекомендовано есть около 1,8 тысячи ккал, мужчине около 2 тысяч ккал.

Ранее диетолог рассказал, что худеющим нужно делать перекус перед сном.