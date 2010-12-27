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В Минздраве РФ сообщили, как правильно питаться осенью
Сегодня, 9:14
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nastya960

В Минздраве РФ сообщили, как правильно питаться осенью

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Прежде всего, для поддержания иммунитета нужно есть больше фруктов и овощей, при том свежих.

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал, как правильно питаться осенью. Об этом сообщил RT.

Прежде всего, для поддержания иммунитета нужно есть больше фруктов и овощей, при том свежих, которые остались еще после летнего сезона. Также диетолог рекомендовал принимать максимально расширенный витаминно-минеральный комплекс, больше заниматься спортом и не переедать.

Виктор Тутельян отметил, что есть нужно в соответствии со своими энергозатратами. Если человек много тратит энергии, то должен и много есть. Если же ведется малоактивный образ жизни, то женщинам рекомендовано есть около 1,8 тысячи ккал, мужчине около 2 тысяч ккал.

Ранее диетолог рассказал, что худеющим нужно делать перекус перед сном

 

Теги: диетолог, минздрав, питание
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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