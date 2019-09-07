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nastya960
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Диетолог: "Худеющим нужно делать перекус перед сном"

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Такой же совет специалист дат людям с сахарным диабетом.

Зарубежные диетологи посоветовали людям, желающим похудеть, устраивать перекус поздно вечером. Так же перекусывать полезно и людям с диабетом.

По словам специалистов, незадолго до сна можно съесть яйцо вкрутую, немного миндаля или грецких орехов, греческий йогурт без сахара, морковь, помидоры и огурцы.

Помимо этого, желающим похудеть, можно устроить поздний ужин и съесть небольшой стейк из мяса или рыбы и овощным гарниром. Нужно помнить, что поздний перекус обязательно должен быть белковым, так как это ограничит выбросы глюкозы в кровь ночью.

Испанский врач: "В мире не существует таблеток и диет от ожирения".

Видео: YouTube/ Tasty

Теги: диета, еда, продукты
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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