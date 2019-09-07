Испанский врач: "В мире не существует таблеток и диет от ожирения"

По словам врача, проблема ожирения существует сейчас во всем мире. При этом морбидное (болезненное) ожирение является самым опасным.

Один из основателей Испанского общества хирургии ожирения и метаболических нарушений (SECO) Жоан Пужоль Рафолс заявил, что на сегодняшний день в мире не существует никаких таблеток и диет от ожирения. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам врача, проблема ожирения существует сейчас во всем мире. При этом морбидное (болезненное) ожирение является самым опасным, так как способно затронуть любой внутренний орган. Таким людям сложнее жить и их продолжительность жизни значительно ниже.

Жоан Пужоль Рафолс отметил, что таблетки и диеты все равно не смогут до конца жизни сохранить нормальный вес. Поэтому одним из самых эффективных способов является хирургическое вмешательство.

Ранее экперты назвали основные причины ожирения.

Видео: YouTube/ Centers for Disease Control and Prevention (CDC)