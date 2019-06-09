Экперты назвали основные причины ожирения

Избыток еды при недостаточной физической активности является одной из основных ошибок, которые приводят к ожирению.

Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина назвала основные привычки, которые чаще всего провоцируют ожирение. Об этом сообщает "Российская газета".

Первым она рассказала о дисбалансе в поступлении и расходовании энергии. По словам специалиста, люди едят слишком много и при этом пренебрегают физическими нагрузками.



В качестве других причин она назвала, избыток "пустых" углеводов при недостатке клетчатки, слишком быстрый процесс поглощения еды и плохой сон.

Не последнюю роль по мнению Драпкиной играет и реклама продуктов питания, заставляющая людей питаться в моменты, когда они не испытывают чувство голода.

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