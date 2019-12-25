Жилье рядом с историческим центром Петербурга поднялось в цене на четверть

В целом сделок с жильем в таких районах состоялось существенно меньше.

Жилье рядом с историческим центром Петербурга поднялось в цене почти на четверть. Об этом сообщили аналитики группы "Эталон".

Отмечается, что территории рядом с историческим центром города (Петроградский, Адмиралтейский, Центральный районы, части Выборгского и Василеостровского районов) отличаются постоянным дефицитом предложения. За полгода в упомянутых районах состоялось 1,6 тысяч сделок с жильем в новостройках, что на 44,4% меньше, чем в тот же период прошлого года. Весной рынок недвижимости потерпел удар из-за пандемии коронавируса, к тому же, свободных участков для новых проектов не осталось само по себе. В продаже, отметили аналитики, почти не осталось готовых к продаже квартир и апартаментов. Средний бюджет покупки за год вырос на 24%.

Известно, что чуть больше 41% всех лотов из центра Петербурга стоили 10 и более миллионов рублей, хотя годом ранее таких вариантов было лишь 25% с небольшим. Почти четверть всех квартир в прошлом году занимали помещения стоимостью 5 и менее млн рублей, а сейчас таких квартир насчитывается лишь 7%.

Ранее мы писали, что вторую очередь Лахта Центра разрешили ввести в эксплуатацию.

Фото: Piter.TV