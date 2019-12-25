Вторую очередь Лахта Центра разрешили ввести в эксплуатацию

Во вторую очередь входит одно здание.

Во вторник, 7 июля, стало известно, что служба государственного строительного надзора разрешила компании "Газпромнефть Восточно-Европейские проект" ввести в эксплуатацию вторую очередь Лахта Центра.

Отмечается, что во вторую очередь вошло одно здание – два корпуса и внутренний двор у небоскреба. Вместе с этим общая площадь бизнес-центра будет составлять больше 500 квадратных метров.

Ранее мы писали, что суд снова не разрешил строить жилой комплекс на месте завода Оуфа на 8-й Советской улице.

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