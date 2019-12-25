Суд снова не разрешил строить жилой комплекс на месте завода Оуфа на 8-й Советской улице

Застройщики в очередной раз провалили попытку оспорить решение.

Третий кассационный суд подтвердил незаконность заключения КГИОП, согласно которому на месте завода Оуфа на 8-й Советской улице разрешалось новое строительство. Об этом 7 июля рассказали градозащитники петербургского отделения ВООПИиК.

Комплекс зданий медно-котельного завода признали аварийным, застройщики ООО "Парадный особняк" и ООО "Ховард Хаус" смогли демонтировать здания в 2017 году из-за измененной в кадастровых документах даты постройки нескольких корпусов. Из-за свежей стройки начали страдать 11 соседних жилых домов, и жители объединились с градозащитниками, чтобы обратиться в суд и предотвратить разрушение своих зданий. В прошлом декабре петербургский Горсуд встал на сторону горожан, дату постройки завода исправили.

Застройщики, рассказали градозащитники, продолжили судиться и оспаривать решение инстанции вместо того, чтобы воссоздавать исторический облик утерянных корпусов. Однако суд в очередной раз признал правоту жильцов и градозащитников.

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Фото: citywalls.ru