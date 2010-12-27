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Суд признал незаконным строительство жилых домов на месте завода Оуфа
Сегодня, 6:33
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lesjasap

Суд признал незаконным строительство жилых домов на месте завода Оуфа

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Ранее застройщик изменил дату постройки завода, чтобы создать на его месте жилье.

В городском суде Петербурга признали незаконным строительство жилых зданий на месте снесенного завода Оуфа. Таким образом инстанция не изменила решение, вынесенное ранее Куйбышевским районным судом. На участке бывшего завода, созданного в дореволюционный период, запрещено возводить жилой комплекс.

Напомним, что застройщики изменили дату постройки здания, чтобы выполнить работу. В документах они указали, что год строительства завода - 1919, хотя на самом деле - 1916. Такие сведения попали в кадастровые бумаги, после чего КГИОП одобрило строительство.

Ранее Piter.tv писал о том, что главу "Метростроя" заключили под стражу на два месяца.

Фото: Piter.tv
 

Теги: городской суд, завод оуфа, кгиоп
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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