Дом трудолюбия со странноприимным домом в Кронштадте признали памятниками

Здание для бедных семей и сирот, храм, школы и мастерские при нем построили в конце XIX века.

Дом трудолюбия со странноприимным домом, расположенный на улице Фейгина в Кронштадте, стали региональными памятниками. Соответствующее решение вынес глава КГИОП Сергей Макаров, сообщили 25 июня в пресс-службе комитета.

Отмечается, что здание связано с жизнью Святого православного Иоанна Кронштадтского, объект, выполненный в формах эклектики и классицизма, стал образцом городского благотворительного учреждения конца XIX века. Фасады здания сохранились с утратой алтарной пристройки и звонницы, однако внутри сохранились метлахская плитка и штукатурные филенки. В Доме трудолюбия жили беднейшие местные семьи, многие из которых потеряли дом и средства после крупного пожара в Кроштадте. Деревянный дом для 100 бездомных семей построили за два месяца. Вместо выпрашивания милостыни беднякам дали возможность работать и окупать "свое существование".

Позднее в здании разместили детские мастерские и дневное пристанище, убежище для круглых сирот, а рядом находилась бесплатная начальная школа с ремесленными отделениями, народное училище, мастерские и лечебница. Спустя несколько лет рядом с Домом построили храм. Церковь работала до 1919 года, а через год закрыли и сам Дом трудолюбия. После в зданиях побывала женская школа и профессионально-техническое училище № 48.

Ранее стало известно, что университет Профсоюзов отреставрирует дачу при саде "Озерки" по решению суда.

Фото: пресс-служба КГИОП