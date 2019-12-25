Университет Профсоюзов отреставрирует дачу при саде "Озерки" по решению суда

Иск о необходимости проведения работ подал КГИОП.

В минувшее воскресенье, 22 июня, Фрунзенский суд Петербурга удовлетворил иск КГИОП к городскому Гуманитарному университету профсоюзов. Как сообщили в пресс-службе комитета, претензия состояла в том, чтобы вуз в течение двух лет отреставрировал дачу при саде "Озерки".

Старинная деревянная дача находится на Береговой улице, в 2016 году здание включили в реестр в качестве регионального памятника. В том же году суд назначил штраф в полмиллиона рублей за ухудшившееся состояние дачи по сравнению с 2013 годом. КГИОП зафиксировал демонтаж деревянной части дома и обратился в суд с протоколом о повреждении памятника истории и культуры и в полицию, где возбудили соответствующее уголовное дело. Собственник, сам вуз, откликнулся и заявил, что комитет незаконно внес дачу в реестр памятников, однако горсуд не согласился с владельцем здания. Университет привлекли к ответственности, назначив штраф в три миллиона рублей. Кроме того, с вузом не согласились и в Департаменте госохраны объектов культурного наследия Министерства культуры и оставили дачу в списке памятников.

Ранее мы рассказывали, что на Воскресенской пропала гранитная книга с памятника жертвам репрессий.

Фото: пресс-служба КГИОП