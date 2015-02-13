СК отреагировал на спешный снос дома Шагина

Работы тут же были приостановлены.

В среду, 6 июля, после поступивших от градозащитников сигналов об оперативном сносе дома Шагина, глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин поручил повести проверку информации. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ведомства вечером того же дня, после чего были приняты конкретные меры.

По данным "Фонтанки", на место проведения работ приехали следователи и приостановили деятельность специалистов, не называя причин.

Напомним, что активисты движения "Живой город" были обеспокоены тем, что ажиотаж со сносом объекта может вызвать повреждение соседних зданий. Также градозащитники по-прежнему недовольны решением КГИОП о частичном лишении дома Шагина статуса памятника культурного наследия.

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Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга