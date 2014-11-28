За сломанного ангела на кладбище петербуржец заплатит 1 млн рублей

Отремонтировать надгробие оказалось невозможно, новое же такое стоит 919 тысяч рублей.

Иск петербурженки к мужчине, который повредил надгробие ее сына, рассмотрел суд в Петербурге. Об этом в среду, 6 июля, рассказали в объединённой пресс-службе судов города.

На кладбище "Красненькое" на проспекте Стачек Дмитрий Бельский разрушил элементы ангела, который облокотился на крест. Отремонтировать надгробие оказалось невозможно, новое же такое стоит 919 тысяч рублей.

Бельский признал вину, но возражал против размера ущерба. На заседание он не явился. Суд назначил ему наказание в виде 1,5 лет исправительных работ. Иск был удовлетворен на указанную сумму.

Фото: phxere

