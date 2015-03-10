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Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки сноса дома Шагина
Вчера, 21:20
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки сноса дома Шагина

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На данный момент нетронутым остался фасад дома и парадная лестница, остальные части корпуса полностью разрушены.

В среду, 6 июля, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки, которую организовали по обращению о сносе Дома Шагина в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Напомним, что на набережной Фонтанки начались ускоренные работы по сносу лицевого корпуса дома Шагина. Вероятно, авральный режим объясняется поручением главы СК РФ Александра Бастрыкина о проверке законности работ. На данный момент нетронутым остался фасад дома и парадная лестница, остальные части корпуса полностью разрушены. Также активисты обеспокоены тем, что рабочие могут в спешке повредить соседние дома - трещины уже заметили местные жители на доходном доме Яковлевой и доме Зыковых. 

Фото: Telegram / Живой город

Теги: дом шагина, дома, снос
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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