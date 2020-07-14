Дом Шагина сносят в авральном режиме после доследственной проверки

Градозащитники беспокоятся о сохранности соседних зданий на фоне работ. Некоторые дома уже покрылись трещинами.

На набережной Фонтанки начались ускоренные работы по сносу лицевого корпуса дома Шагина. Вероятно, авральный режим объясняется поручением главы СК РФ Александра Бастрыкина о проверке законности работ. Такую точку зрения выразили градозащитники в Telegram-канале "Живой город".

На данный момент нетронутым остался фасад дома и парадная лестница, остальные части корпуса полностью разрушены. Также активисты обеспокоены тем, что рабочие могут в спешке повредить соседние дома - трещины уже заметили местные жители на доходном доме Яковлевой и доме Зыковых.

Напомним, что петербуржцы, несогласные с решением КГИОП от 2019 года о частичном снятии с дома Шагина охранного статуса, обратились в Следственный Комитет с просьбой провести проверку. Бастрыкин отреагировал на письмо 2 дня спустя, а в июне 2022 года начались работы по созданию гостиницы на участке, где раньше частично располагалось здание.

Ранее мы сообщили о том, что на федеральном уровне могут обсудить снос исторических зданий Петербурга.

Фото: Telegram / Живой город