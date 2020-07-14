Дом Шагина сносят в авральном режиме после доследственной проверки

На набережной Фонтанки начались ускоренные работы по сносу лицевого корпуса дома Шагина. Вероятно, авральный режим объясняется поручением главы СК РФ Александра Бастрыкина о проверке законности работ. Такую точку зрения выразили градозащитники в Telegram-канале "Живой город".
На данный момент нетронутым остался фасад дома и парадная лестница, остальные части корпуса полностью разрушены. Также активисты обеспокоены тем, что рабочие могут в спешке повредить соседние дома - трещины уже заметили местные жители на доходном доме Яковлевой и доме Зыковых.
Напомним, что петербуржцы, несогласные с решением КГИОП от 2019 года о частичном снятии с дома Шагина охранного статуса, обратились в Следственный Комитет с просьбой провести проверку. Бастрыкин отреагировал на письмо 2 дня спустя, а в июне 2022 года начались работы по созданию гостиницы на участке, где раньше частично располагалось здание.
Ранее мы сообщили о том, что на федеральном уровне могут обсудить снос исторических зданий Петербурга.
Фото: Telegram / Живой город
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