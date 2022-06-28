В КГИОП рассказали, какие работы ведутся в Доме Шагина

В ведомстве назвали части здания, которые собираются сохранить.

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников рассказали, какие работы сейчас ведутся в Доме А.Я. Шагина на набережной реки Фонтанки. В ведомстве утверждают, что сейчас там идет реставрация и приспособление объекта под гостиницу.

Проект предполагает сохранение наружной капитальной стены лицевого фасада в эркером и внутренних стен, которые ограждают лестничную клетку, объем парадной лестницы. Также сохраняется лицевой скат кровли. Часть здания, которая обращена лицевым фасадом на набережную, является объектом культурного наследия.

Под охрану изначально был взят лицевой корпус, но не была учтена информация об аварийности отдельных конструкций. Поэтому в 2019 году на основании обследования предмет охраны был уменьшен до тех конструкций, которые реально сохранить. Всё остальное воссоздаётся. Сергей Макаров, председатель КГИОП.

По словам Макарова, сейчас выбраковывается кирпич. Кирпич, который удалось сохранить, используют при воссоздании конструкций на исторических местах.

Противоаварийные работы проводит ООО "Архитектурная мастерская Апостола". Гендиректор Филипп Апостол сказал о том, что задача состоит в том, чтобы сохранить хоть что-то подлинное. Дом расселен почти 40 лет назад, и конструкции находятся в аварийном состоянии.

Часть градозащитников, в частности Олег Мухин, раскритиковали слова представителя КГИОП и компании.

Сложно представить более лицемерную позицию в отношении Дома Шагина, чем у председателя КГИОП Сергея Макарова. Весной 2019 года своим распоряжением, которое нигде не было опубликовано, он снимает с охраны почти весь сохранявшийся на тот момент лицевой корпус здания-памятника. Но спустя полгода на заседании рабочей группы с участием независимых экспертов, на которой и стало известно об этом распоряжении, он для вида "рекомендует" застройщику все-таки сохранить все здание, а не только оставшиеся под охраной фасадную стену и парадную лестницу. Олег Мухин.

Его удивляет, что сначала здание разрешают разрушить, а затем говорят сохранить.

Фото и видео: КГИОП