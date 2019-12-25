Следком начал проверку по сносу дома Шагина в Петербурге

Исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу получил поручение от руководителя ведомства Александра Бастрыкина по организации доследственной проверки по сносу Дома Шагина. Информация появилась в Telegram-канале "Следком".
Напомним, что объект был включен в перечень объектов культурного наследия. Однако позже, в 2019 году, с части дома сняли охранный статус по инициативе руководителя КГИОП Сергея Макарова. Этим решением возмутились городские активисты, короче составили письмо на имя Бастрыкина с просьбой проверить законность действий ведомства.
По итогам проверки в Следком будет направлен отсчет о проделанной работе.
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ
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