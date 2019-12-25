Следком начал проверку по сносу дома Шагина в Петербурге

Александр Бастрыкин поручил проведение доследственной проверки ГСУ СК РФ по городу.

Исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу получил поручение от руководителя ведомства Александра Бастрыкина по организации доследственной проверки по сносу Дома Шагина. Информация появилась в Telegram-канале "Следком".

Напомним, что объект был включен в перечень объектов культурного наследия. Однако позже, в 2019 году, с части дома сняли охранный статус по инициативе руководителя КГИОП Сергея Макарова. Этим решением возмутились городские активисты, короче составили письмо на имя Бастрыкина с просьбой проверить законность действий ведомства.

По итогам проверки в Следком будет направлен отсчет о проделанной работе.

Ранее мы сообщили о том, что градозащитницу Анну Капитонову вытолкали с заседания под ее председательством.

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ