На федеральном уровне могут обсудить снос исторических зданий Петербурга

В ОНФ отмечают, что подготовленная КГИОП реформа, предлагающая оценивать культурное значение здание не по его возрасту, а по заключению экспертов, несет риски для архитектурного ландшафта Петербурга.

Петербургский Общероссийский народный фронт предлагает на федеральном уровне принять нормы законодательства, которые защитят от сноса исторические здания Петербурга. Государственную думу РФ просят внести изменения в закон об объектах культурного наследия.

В ОНФ отмечают, что подготовленная КГИОП реформа, предлагающая оценивать культурное значение здание не по его возрасту, а по заключению экспертов, несет риски для архитектурного ландшафта Петербурга. В связи с этим исторический центр может потерять свою самобытность. В письме подчеркивается, что посягательства застройщиков на объекты культурного наследия "вызывают активное сопротивление большого количества горожан и большое социальное напряжение в городе".

Напомним, что Госстройнадзор Петербурга не принял уведомление о сносе дома Лапина. Сначала инициатор должен получить разрешение на строительство объекта в этом месте.

Ранее мы писали, что КГИОП прокомментировал уголовное дело о сносе исторических зданий. В ведомстве указали на то, что орган не может менять дату постройки.

Фото: Piter.tv

