Перевозчик продемонстрировал интерьер пассажирских поездов в Крым

Первый пассажирский состав отправится из Петербурга в Севастополь 23 декабря

В конце этого года из Петербурга и Москвы до Крыма начнут курсировать новые поезда. Фотографии составов продемонстрировала компания-перевозчик АО ТК "Гранд Сервис Экспресс".

В предприятии уточнили, что в новых поездах, которые направятся из Петербурга, будут как купе, так и плацкартные вагоны.

В новых вагонах установлены кондиционеры и биотуалеты. В эргономичных купе будут расположены розетки 220V и USB разьемы для подзарядки электронных устройств. Также в каждом составе будет вагон-ресторан.

Жители столицы смогут отправится на отдых в двухэтажных составах. В них планируются спальные двухместные вагоны и купе.

Первый поезд № 7/8 Санкт-Петербург - Севастополь стартует уже 23 декабря. Дорога займет более 43 часов. На следующий день стартует поезд № 27/28 Москва - Симферополь. Время следования составит 33 часа.

Ранее мы сообщали, что сайт перевозчика не справился с наплывом желающих купить ж/д билеты в Крым.

Фото: АО ТК "Гранд Сервис Экспресс"