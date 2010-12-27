Сайт перевозчика не справился с наплывом желающих купить ж/д билеты в Крым

Продажа билетов на поезда из Петербурга и Москвы в Крым стартовала 8 ноября.

В пятницу утром, 8 ноября, вышел из строя сайт, на котором открылась продажа ж/д билетов через Крымский мост. Как сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс", в работе серверов произошли кратковременные технические неполадки из-за наплыва пользователей.

В настоящее время специалисты принимают все необходимые меры, чтобы восстановить работоспособность сайта. Тем временем, приобрести билеты в Крым можно в ж/д кассах на вокзалах городов.

Напомним, продажа ж/д билетов в Крым стартовала 8 ноября. Планируется, что в сутки по Крымскому мосту будут ходить восемь пар поездов по 11 маршрутам из материковой части РФ в четыре города полуострова.

Первый поезд отправится с Московского вокзала Петербурга 23 декабря в 14:00 мск. Состав прибудет в Севастополь в 23:30 24 декабря. Из Северной столицы в Крым будут курсировать пять одноэтажных поездов с купейными и плацкартными вагонами. Протяженность маршрута составит 2741 км.

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