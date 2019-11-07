Купить их можно будет в ж/д кассах и на сайте оператора перевозок.

Стало известно, когда стартует продажа билетов на поезда в Крым. Их можно будет приобрести с 8 ноября в ж/д кассах и на сайте оператора перевозок, компании "Гранд Сервис Экспресс".

Поезда начнут ходить из Петербурга и Москвы в Крым 23 и 24 декабря 2019 года соответственно. На эти маршруты пустят именные составы дальнего следования "Таврия" — в честь одного из ранних названий полуострова.

Из Петербурга в Симферополь и обратно будут ездить пять одноэтажных поездов с купейными и плацкартными вагонами. Протяженность маршрута составит 2741 км, пассажиры будут в пути 43,5 часа.

Из Москвы будут курсировать четыре двухэтажных состава с вагонами купе и вагонами повышенной комфортности (св). Поезд пройдет путь протяженностью 2009 км за 33 часа. Планируется, что в сутки по Крымскому мосту будут ездить восемь пар поездов по 11 маршрутам из материковой части РФ в четыре города полуострова.

Ранее мы писали, что Украина закрыла один из трех пунктов пропуска на границе с Крымом.

Видео: YouTube / Врата Тавриды