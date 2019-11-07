Украина закрыла один из трех пунктов пропуска на границе с Крымом

Автомобилистов просят пользоваться оставшимися пунктами пропуска.

Украинская сторона закрыла автомобильный пункт пропуска "Каланчак" в Крым. Он является одним из трех пропускных пунктов из Украины на полуостров. Ранее журналисты писали о том, что там начнется ремонт. Информацию подтвердили в ФСБ по региону.

В связи с этим Россия также приостановила работу пункта "Армянск", расположенного напротив "Каланчака". Туристов просят пользоваться соседними контрольно-пропускными пунктами "Перекоп" и "Джанкой". Первый пункт создан специально для жителей Украины и России, а вторым могут воспользоваться и жители из других государств.

Напомним, что за 2019 год из Украины в Крым прибыло более 2,4 млн. путешественников.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Крыму с затонувшего теплохода "Жан Жорес" подняли и уничтожили 61 тыс. снарядов.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Телеканал ATR, Eugene Karpinskiy