В Крыму с затонувшего теплохода "Жан Жорес" подняли и уничтожили 61 тыс. снарядов

Снаряды подорвали на специально отведенном полигоне.

Сапёры МЧС за месяц подняли на поверхность и уничтожили более 60 тысяч боеприпасов с грузового теплохода "Жан Жорес". Он был затоплен в акватории Феодосийского залива в 1942 году. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

В числе боеприпасов находились артиллерийские снаряды, патроны, фугасные авиабомбы, ручные гранаты и детонаторы.

Снаряды подорвали на специально отведенном полигоне в районе мыса Опук.

Ранее Минобороны опровергло данные о неудачном пуске "Калибров".

Видео: YouTube/ Главное управление МЧС России по Республике Крым