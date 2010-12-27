Бывший сотрудник дипмиссии назвал причины, по которым это нужно сделать.

Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским. Об этом в интервью National Interest заявил Денис Ортблад.

По мнению бывшего политика, признание Америкой нового статуса полуострова станет шагом к улучшению отношений России с Западом. Он добавил, что население региона в большей степени всегда было русскоязычным. Также на ситуации сказывается общая история, которая есть у полуострова и России.

Ортблад напомнил, что раньше представители США пытались добиться компромисса путем санкций. Однако в ситуации с Москвой ограничения не возымели должного эффекта. Дипломат призывает пересмотреть роль НАТО, возобновить переговоры по контролю над вооружением, а также активизировать обмен студентов между странами.

Ранее Piter.tv писал о том, что экс-посол США на Украине заявила, что ей рекомендовали хвалить Дональда Трампа.

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