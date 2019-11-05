Йованович рассказала Конгрессу США о своей работе.

Экс-посол США на Украине заявила, что ей рекомендовали хвалить Дональда Трампа. Мэри Йованович рассказала Конгрессу о том, что такой совет ей дал постпред США при ЕС Гордон Сондланд. Политик заметил, что следование его поручению позволит женщине сохранить свою должность.

Йованович добавила, что знала о попытках очернить ее репутацию как специалиста. В неправомерной деятельности она обвинила личного адвоката Трампа Руди Джулиани, а также бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Президент Америки заявил, что ничего не слышал о Йованович, но полагает, что "она очень хорошая женщина".

Ранее Piter.tv писал о том, что в конгрессе США обвинили Трампа в захвате нефти сирийского народа.

Фото: Pixabay.com

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