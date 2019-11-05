  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:10
96
lesjasap
Код вставки плеера

Экс-посол США на Украине заявила, что ей рекомендовали хвалить Дональда Трампа

0 0

Йованович рассказала Конгрессу США о своей работе.

Экс-посол США на Украине заявила, что ей рекомендовали хвалить Дональда Трампа. Мэри Йованович рассказала Конгрессу о том, что такой совет ей дал постпред США при ЕС Гордон Сондланд. Политик заметил, что следование его поручению позволит женщине сохранить свою должность.

Йованович добавила, что знала о попытках очернить ее репутацию как специалиста. В неправомерной деятельности она обвинила личного адвоката Трампа Руди Джулиани, а также бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Президент Америки заявил, что ничего не слышал о Йованович, но полагает, что "она очень хорошая женщина".

Ранее Piter.tv писал о том, что в конгрессе США обвинили Трампа в захвате нефти сирийского народа.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/112 Украина, Крым. Реалии, iforum ua, NBC News

Теги: дональд трамп, мэри йованович, посол, сша
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии