В конгрессе США обвинили Трампа в захвате нефти сирийского народа

Противники президента Америки выступили с громким заявлением.

Кандидат в президенты США, конгрессвумен Тулси Габбард, обвинила Дональда Трампа в присвоении сирийской нефти. Об этом она заявила в эфире телеканала Fox News.

По ее словам, американские военные до сих пор остаются в Сирии не для борьбы с боевиками, а для охраны местных нефтяных месторождений. Это по ее мнению является очередным примером и свидетельством "современного захвата". США лишают сирийский народ основного источника ресурсов и энергии, которые нужны им, чтобы "выживать и начать налаживать жизнь". Габбард заявила, что выступает за немедленное прекращение этой "бесконечной войны".

Ранее Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором сообщил о желании Америки вернуть своих солдат домой. При этом он открыто признал, что часть солдат останется в Сирии для охраны нефтяных залежь.

Видео: YouTube/Tulsi Gabbard, White House