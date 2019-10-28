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Крым поставил рекорд по числу туристов в 2019 году

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Больше всего отдыхающих приезжает из Украины.

Количество украинских туристов, отдохнувших в этом году в Крыму, превысило 1 млн человек. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на главу полуострова Сергея Аксенова. 

На данный момент Украина является лидером в списке зарубежных стран, туристы которых посещают регион. В рейтинге лидируют также жители Белоруссии, Казахстана, Германии. В общей сложности полуостров за год посетили 6,9 млн путешественников. Такие цифры стали рекордом за все постсоветские годы.

Загруженность бронирования отелей на новогодние праздники превышает показатель в 70 процентов. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Сергей Аксёнов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Timelab Pro

Теги: крым, туристы, украина
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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