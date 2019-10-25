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Сергей Аксёнов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму

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Киев хочет провести переговоры по "восстановлению украинского суверенитета" над Крымом.

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал слова пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко. Она ранее заявила о том, что Киев готов к переговорам по "восстановлению украинского суверенитета" над Крымом. Об этом сообщило РИА Новости.

Переговоры о том, чтобы признать Крым российским для них окончательно? <…>Если в этой части переговоры — слава богу, пусть признают.

Сергей Аксёнов

Также глава Крыма в очередной раз отметил, что жители Крыма сделали свой выбор на референдуме в 2014 году.

Ранее в Совфеде оценили заявление МИД Украины о переговорах по Крыму.

Видео: YouTube/ ТСН, 24 Канал, UKRAINE TODAY

Теги: екатерины зеленко, киев, крым, сергей аксенов
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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