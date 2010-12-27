В Совфеде оценили заявление МИД Украины о переговорах по Крыму

Представители российского сената высказались по поводу острого заявления пресс-секретаря МИД соседней страны.

В России отреагировали на провокационное высказывание пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко. Ранее женщина-дипломат заявила, что Киев готовится к переговорам о возвращении Крыма в состав "незалежной". В Совете Федерации призывают не относиться к словам Екатерины Зеленко серьезно. RT передает слова сенатора от Крыма Сергея Цекова, который объясняет заявление пресс-секретаря МИД Украины желанием заработать политические очки. Он не верит в возможность таких переговоров, как и в возвращение Крыма в состав Украины.

На Украине думают только о своём рейтинге, о том, как выглядят в глазах граждан. На самом же деле все понимают, что никакого варианта возврата Крыма в состав Украины нет. Сергей Цеков, сенатор от Республики Крым

Опытный сенатор упрекнул украинских коллег в использовании штампов на потребу публики, за которыми не следует никаких конструктивных действий. Он призвал Киев больше заботиться о собственной стране, а переговоры с Россией вести лишь в адекватном и конструктивном ключе.

Фото: http://council.gov.ru