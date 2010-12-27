Первый поезд в Крым отправится из Петербурга: подробности

Состав отправится с Московского вокзала 23 декабря в 14.00 по московскому времени.

В пятницу, 8 ноября, стало известно о том, что первый поезд в Крым отправится из Петербурга. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Состав отправится с Московского вокзала 23 декабря в 14.00 по московскому времени, а прибудет в Севастополь 24 декабря в 23.30. Следовательно в пути пассажиры будут находиться 43,5 часа. Известно, что билеты поступят в продажу сегодня. Приобрести их можно будет в железнодорожных кассах и на интернет-ресурсах компании-перевозчика. Билеты из Петербурга будут стоить от 3,5 тысяч рублей.

Перевозчик отметил, что поезда пройдут "исторический маршрут".

Ранее мы сообщали о том, какой маршрут пройдет поезд в Крым.

Фото:pixabay