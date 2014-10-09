Самокатчик сбил девятилетнего мальчика на пешеходном переходе на Луначарского

Пострадавшего госпитализировали с открытой раной волосистой части головы.

В среду, 20 сентября, в Выборгском районе Петербурга произошла авария, в результате которой пострадал ребёнок. Об этом стало известно Piter.TV.

ДТП случилось на перекрёстке проспектов Луначарского и Художников. Управляющий электросамокатом мужчина наехал на девятилетнего ребёнка в зоне пешеходного перехода.

Пострадавшего госпитализировали с открытой раной волосистой части головы. Он был отпущен домой после оказания медицинской помощи.

Ранее мы сообщили о том, что грузовик сбил насмерть электросамокатчика на Малоохтинской.

Фото: Piter.TV