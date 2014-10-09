  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Самокатчик сбил девятилетнего мальчика на пешеходном переходе на Луначарского
Сегодня, 13:59
228
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Самокатчик сбил девятилетнего мальчика на пешеходном переходе на Луначарского

0 0

Пострадавшего госпитализировали с открытой раной волосистой части головы.

В среду, 20 сентября, в Выборгском районе Петербурга произошла авария, в результате которой пострадал ребёнок. Об этом стало известно Piter.TV.

ДТП случилось на перекрёстке проспектов Луначарского и Художников. Управляющий электросамокатом мужчина наехал на девятилетнего ребёнка в зоне пешеходного перехода.

Пострадавшего госпитализировали с открытой раной волосистой части головы. Он был отпущен домой после оказания медицинской помощи.

Ранее мы сообщили о том, что грузовик сбил насмерть электросамокатчика на Малоохтинской.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии