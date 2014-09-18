Грузовик сбил насмерть электросамокатчика на Малоохтинской

На Малоохтинской набережной произошло смертельное ДТП с участием самокатчик. Ор погиб.

На Малоохтинской набережной утром погиб самокатчик. На видео попал момент, как грузовик из второго ряда поворачивает направо. Из-за этого самосвал сбил мужчину, который двигался на самокате по правой полосе. Об этом пишут в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети ВКонтакте.

На место прибыли скорая помощь и правоохранители. Также уточняется, что погибший был уроженцем Киргизии и ехал на личном электросамокате.

Ранее сообщалось, что эксперт рассказал, чем опасны "самокатные" пожары.

Видео: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"